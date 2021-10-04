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В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке
4 октября 2021

В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке

30 сентября 2021

Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса

Концерты Face отменяются. Рэпер считает, что это связано с его гражданской позицией
29 сентября 2021

Концерты Face отменяются. Рэпер считает, что это связано с его гражданской позицией

В клубе Джерри Рубина проведут концерт памяти основательницы Светланы Ельчаниновой
19 августа 2021

В клубе Джерри Рубина проведут концерт памяти основательницы Светланы Ельчаниновой

Дом творчества Переделкино устраивает бесплатные тайные концерты
16 августа 2021

Дом творчества Переделкино устраивает бесплатные тайные концерты

«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду
5 августа 2021

«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду

На ВДНХ пройдут вечер французской музыки и концерт памяти Владимира Высоцкого
19 июля 2021

На ВДНХ пройдут вечер французской музыки и концерт памяти Владимира Высоцкого

15 июля 2021

Российские промоутеры попросили власти разрешить COVID-free мероприятия

На ВДНХ сыграют музыку из фильмов про Гарри Поттера и произведения композитора Людовико Эйнауди
29 июня 2021

На ВДНХ сыграют музыку из фильмов про Гарри Поттера и произведения композитора Людовико Эйнауди

Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse
29 июня 2021

Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse

Signal устроит в Нижнем Новгороде вечеринку с Ниной Кравиц и Mujuice
16 июня 2021

Signal устроит в Нижнем Новгороде вечеринку с Ниной Кравиц и Mujuice

«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»
30 мая 2021

«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»

Муся Тотибадзе выступит в Москве 25 апреля с новым альбомом «Молодость»
20 апреля 2021

Муся Тотибадзе выступит в Москве 25 апреля с новым альбомом «Молодость»

Библиотека имени Некрасова устроит фестиваль «Космическая диковинка». Там выступят OQJAV и «Интурист»
18 апреля 2021

Библиотека имени Некрасова устроит фестиваль «Космическая диковинка». Там выступят OQJAV и «Интурист»

В Mutabor пройдет концерт Владимира Мартынова, Moa Pillar и ансамбля Opus Posth
18 марта 2021

В Mutabor пройдет концерт Владимира Мартынова, Moa Pillar и ансамбля Opus Posth

Kedr Livanskiy и «Интурист»: Fields объявил весеннюю программу концертов в «Мутаборе»
26 февраля 2021

Kedr Livanskiy и «Интурист»: Fields объявил весеннюю программу концертов в «Мутаборе»

Диджей-сеты от СБПЧ и Андрея Алгоритмика: барное объединение «Профсоюз» отметит день рождения
23 февраля 2021

Диджей-сеты от СБПЧ и Андрея Алгоритмика: барное объединение «Профсоюз» отметит день рождения

«Ночной проспект» и «Автоспорт»: «Мутабор» объявил зимнюю программу концертов
14 января 2021

«Ночной проспект» и «Автоспорт»: «Мутабор» объявил зимнюю программу концертов

«Зарядье» проведет онлайн-фестиваль с Антохой МC и The Hatters
30 декабря 2020

«Зарядье» проведет онлайн-фестиваль с Антохой МC и The Hatters

OQJAV, «СБПЧ»: Музей транспорта проведет онлайн-концерт из троллейбуса
30 декабря 2020

OQJAV, «СБПЧ»: Музей транспорта проведет онлайн-концерт из троллейбуса

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