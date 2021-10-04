В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке
Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса
Концерты Face отменяются. Рэпер считает, что это связано с его гражданской позицией
В клубе Джерри Рубина проведут концерт памяти основательницы Светланы Ельчаниновой
Дом творчества Переделкино устраивает бесплатные тайные концерты
«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду
На ВДНХ пройдут вечер французской музыки и концерт памяти Владимира Высоцкого
Российские промоутеры попросили власти разрешить COVID-free мероприятия
На ВДНХ сыграют музыку из фильмов про Гарри Поттера и произведения композитора Людовико Эйнауди
Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse
Signal устроит в Нижнем Новгороде вечеринку с Ниной Кравиц и Mujuice
«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»
Муся Тотибадзе выступит в Москве 25 апреля с новым альбомом «Молодость»
Библиотека имени Некрасова устроит фестиваль «Космическая диковинка». Там выступят OQJAV и «Интурист»
В Mutabor пройдет концерт Владимира Мартынова, Moa Pillar и ансамбля Opus Posth
Kedr Livanskiy и «Интурист»: Fields объявил весеннюю программу концертов в «Мутаборе»
Диджей-сеты от СБПЧ и Андрея Алгоритмика: барное объединение «Профсоюз» отметит день рождения
«Ночной проспект» и «Автоспорт»: «Мутабор» объявил зимнюю программу концертов
«Зарядье» проведет онлайн-фестиваль с Антохой МC и The Hatters
OQJAV, «СБПЧ»: Музей транспорта проведет онлайн-концерт из троллейбуса