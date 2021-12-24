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Всего управление делами президента России потратило на пресс-конференцию Владимира Путина 117 миллионов рублей, следует из портала госзакупок.
1,4
миллиона рублей
стоила обработка журналистов частицами серебра
На аренду шести дезинфекционных кабин компании «Стерил» на два дня ушло 1,399 миллиона рублей. Еще 63,6 тысячи рублей потратили на средство для обработки ионами серебра «Аквивон-Эко», а 135 тысяч — на рециркуляторы воздуха.
Производитель кабин пишет, что они используются для «санитарной обработки кожных покровов человека, одежды, обуви». На сайте сказано, что средство «Аквивон-Эко» является «экологически чистым, нетоксичным и безвредным для человека».
При этом обработка серебром не может повлиять на вирусы, которые уже находятся в дыхательной системе, утверждает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, применять «такие меры к людям, которые три раза сдали отрицательный ПЦР-тест, не совсем обоснованно» и «это немного попахивает популизмом».
Кроме того, инфицированного человека эта кабина не обезвредит, говорит заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. «Маски и вакцинация — вот что наиболее важно», — добавил он.
В четверг, 23 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. The Village собрал самое важное из встречи.
Источник: Госзакупки, Daily Storm, «РБК»