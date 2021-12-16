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Московским школьникам продлят зимние каникулы из-за COVID-19

Зимние каникулы в московских школах начнутся на три дня раньше и продлятся c 27 декабря по 9 января, пишет «РБК» со ссылкой на Департамент образования и науки Москвы.

Решение, как и осенью, приняли, чтобы снизить распространение коронавируса. «С середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь», — отметили в ведомстве.

Власти Москвы уже отправили рекомендации школам и учителям. В детсадах и колледжах продлевать каникулы не будут.

Источник: «РБК»

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