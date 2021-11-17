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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление антиковидных мер до 2024 года.
Просто приходится эти правила все время продлевать. Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода-год, но сейчас видим, что ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
За последние сутки в России выявили 36 626 новых случаев COVID-19, из них 2966 — в Москве. Заболеваемость в стране снижается уже шестой день подряд, следует из данных оперштаба.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах. Если законы введут, россияне должны будут использовать QR-коды на постоянной основе до 1 июня 2022 года.
Источник: «РИА Новости», оперштаб
Обложка: пресс-служба Кремля / Wikipedia