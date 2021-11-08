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Дмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»
Цитата дня
Вчера

Дмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»

Дмитрий Песков — об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным (спойлер: это не дело Кремля)
Цитата дня
8 ноября 2021

Дмитрий Песков — об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным (спойлер: это не дело Кремля)

Дмитрий Песков — о низкой сознательности россиян и вакцинации
Цитата дня
22 октября 2021

Дмитрий Песков — о низкой сознательности россиян и вакцинации

«Эффективность „Спутника V“ весьма высокая. Президента — еще выше», — Песков о самоизоляции Путина
Цитата дня
15 сентября 2021

«Эффективность „Спутника V“ весьма высокая. Президента — еще выше», — Песков о самоизоляции Путина

«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes
Цитата дня
4 июня 2021

«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes

«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться» — Дмитрий Песков о признании «Медузы» иноагентом
28 апреля 2021

«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться» — Дмитрий Песков о признании «Медузы» иноагентом

«Там студенческих-то вопросов мало» — Дмитрий Песков об уголовном деле против журнала DOXA
Цитата дня
15 апреля 2021

«Там студенческих-то вопросов мало» — Дмитрий Песков об уголовном деле против журнала DOXA

«Кто-то влюбленный. Кто-то, может быть, против чего-то протестовал»: Песков — об акции с фонариками за Навального
Цитата дня
15 февраля 2021

«Кто-то влюбленный. Кто-то, может быть, против чего-то протестовал»: Песков — об акции с фонариками за Навального

«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем» — Дмитрий Песков о новой акции в поддержку Навального
Цитата дня
9 февраля 2021

«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем» — Дмитрий Песков о новой акции в поддержку Навального

«Никаких репрессий нет» — Дмитрий Песков о жестких задержаниях и условиях для арестованных после акций за Навального
4 февраля 2021

«Никаких репрессий нет» — Дмитрий Песков о жестких задержаниях и условиях для арестованных после акций за Навального

Дмитрий Песков — о речи Навального в суде и «думах» Путина
Цитата дня
3 февраля 2021

Дмитрий Песков — о речи Навального в суде и «думах» Путина

«Я не буду повторяться, просто перечитайте мой ответ» — Дмитрий Песков о новых акциях в поддержку Навального
Цитата дня
1 февраля 2021

«Я не буду повторяться, просто перечитайте мой ответ» — Дмитрий Песков о новых акциях в поддержку Навального

Дмитрий Песков — об «агрессивных мирных» участниках акций в поддержку Навального
Цитата дня
26 января 2021

Дмитрий Песков — об «агрессивных мирных» участниках акций в поддержку Навального

«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Дмитрий Песков — о вчерашних митингах
Цитата дня
24 января 2021

«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Дмитрий Песков — о вчерашних митингах

«Главный лохотрон». Дмитрий Песков — о донатах для ФБК
Цитата дня
20 января 2021

«Главный лохотрон». Дмитрий Песков — о донатах для ФБК

Песков почти все утро комментировал арест Навального. Выяснилось: Путин не боится его, а Кремль  — протестов
19 января 2021

Песков почти все утро комментировал арест Навального. Выяснилось: Путин не боится его, а Кремль  — протестов

Цитата дня
17 января 2021

«Его в Германии задержали? Я не в курсе» — Дмитрий Песков о задержании Навального в Шереметьеве

Дмитрий Песков — о «мании преследования» у Навального
Цитата дня
22 декабря 2020

Дмитрий Песков — о «мании преследования» у Навального

4 декабря 2020

Почти две трети россиян не одобряют работу чиновников. Пескова это расстроило

Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску
Цитата дня
27 ноября 2020

Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску

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