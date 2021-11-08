Цитата дня
8 ноября 2021
Дмитрий Песков — об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным (спойлер: это не дело Кремля)
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15 сентября 2021
«Эффективность „Спутника V“ весьма высокая. Президента — еще выше», — Песков о самоизоляции Путина
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4 июня 2021
«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes
28 апреля 2021
«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться» — Дмитрий Песков о признании «Медузы» иноагентом
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15 апреля 2021
«Там студенческих-то вопросов мало» — Дмитрий Песков об уголовном деле против журнала DOXA
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15 февраля 2021
«Кто-то влюбленный. Кто-то, может быть, против чего-то протестовал»: Песков — об акции с фонариками за Навального
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9 февраля 2021
«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем» — Дмитрий Песков о новой акции в поддержку Навального
4 февраля 2021
«Никаких репрессий нет» — Дмитрий Песков о жестких задержаниях и условиях для арестованных после акций за Навального
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1 февраля 2021
«Я не буду повторяться, просто перечитайте мой ответ» — Дмитрий Песков о новых акциях в поддержку Навального
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26 января 2021
Дмитрий Песков — об «агрессивных мирных» участниках акций в поддержку Навального
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24 января 2021
«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Дмитрий Песков — о вчерашних митингах
19 января 2021
Песков почти все утро комментировал арест Навального. Выяснилось: Путин не боится его, а Кремль — протестов
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17 января 2021