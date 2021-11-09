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Новости

Один из участников «Мужского государства» оказался сотрудником петербургской больницы

Один из членов «Мужского государства» (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России), принимавший участие в травле Дарьи Серенко, оказался сотрудником петербургской больницы имени Святого Георгия. 

Вчера, 8 ноября, из-за поста о ксенофобии Дарью Серенко атаковали боты. Как рассказала феминистка, один из «налетчиков» на ее соцсети оказался Алекандр Швабров, работник больницы имени Святого Георгия (конкретная должность неизвестна). По словам Дарьи Серенко, он участвовал в травле со своего реального аккаунта.

Активистка и ее подписчики обратились в больницу с просьбой принять меры по поводу члена экстремистского сообщества Шваброва, который работает в больнице. Как написала Серенко в твиттере, администрация больницы пообещала феминистке «разобраться завтра».

Источник: Дарья Серенко / Twitter

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«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии
9 ноября 2021

«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии

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