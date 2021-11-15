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В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр

До декабря московские власти подпишут соглашение на строительство к 2026 году платного дублера Егорьевского шоссе — одной из самых загруженных трасс региона.

Строительство стоимостью 60 миллиардов рублей планируют начать в 2023 году. При этом в 2019 году проект дублера оценивался в 32,3 миллиарда рублей. Увеличение стоимости власти объяснили подорожанием стройматериалов, инфляцией, а также необходимостью переноса коммуникаций и сетей РЖД.

Протяженность трассы с двумя полосами в каждую сторону составит 36,3 километра. Она будет начинаться от Люберец, далее пойдет севернее Егорьевского шоссе и вольется в ЦКАД.

Тарифы за проезд составят 12 рублей за километр для легковых автомобилей и мотоциклов (436 рублей за всю дорогу) и 18-48 рублей для автобусов и грузовиков (654–1744 рубля соответственно).

Источник: «Коммерсантъ»

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