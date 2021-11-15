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15 ноября 2021

В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
Галерея
11 ноября 2021

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
Галерея
30 сентября 2021

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа

Сервис дня
16 августа 2021

Бот, который помогает узнать, законно ли построено здание

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
3 августа 2021

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами
2 августа 2021

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами

Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост
26 июля 2021

Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост

В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга
15 июня 2021

В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга

В Москве впервые за 100 лет открылся новый железнодорожный вокзал
29 мая 2021

В Москве впервые за 100 лет открылся новый железнодорожный вокзал

В Коммунарке построят образовательный центр с парком
11 марта 2021

В Коммунарке построят образовательный центр с парком

25 февраля 2021

Власти Москвы объявили конкурсы на благоустройство набережных и скверов

В Москве откроют гибридный коворкинг — там будут и большие блоки на 100 мест, и мини-офисы
25 февраля 2021

В Москве откроют гибридный коворкинг — там будут и большие блоки на 100 мест, и мини-офисы

В Москве построят жилой комплекс, вдохновленный модернизмом
18 февраля 2021

В Москве построят жилой комплекс, вдохновленный модернизмом

Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами
16 февраля 2021

Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами

У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост
11 февраля 2021

У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост

В Москве появится эстакада, которая соединит Бибирево, Алтуфьевский район и Отрадное
29 января 2021

В Москве появится эстакада, которая соединит Бибирево, Алтуфьевский район и Отрадное

В южной части Мневниковской поймы построят жилой квартал
28 января 2021

В южной части Мневниковской поймы построят жилой квартал

На месте бывшей фабрики Шлихтермана в Москве появится жилой квартал
28 января 2021

На месте бывшей фабрики Шлихтермана в Москве появится жилой квартал

Рядом с «Динамо» построят тренировочный комплекс с ледовой ареной
26 января 2021

Рядом с «Динамо» построят тренировочный комплекс с ледовой ареной

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»
Галерея
22 января 2021

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»

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