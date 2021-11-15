В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр
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Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
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Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
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Бот, который помогает узнать, законно ли построено здание
На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами
Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост
В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга
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Власти Москвы объявили конкурсы на благоустройство набережных и скверов
В Москве откроют гибридный коворкинг — там будут и большие блоки на 100 мест, и мини-офисы
В Москве построят жилой комплекс, вдохновленный модернизмом
Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами
У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост
В Москве появится эстакада, которая соединит Бибирево, Алтуфьевский район и Отрадное
В южной части Мневниковской поймы построят жилой квартал
На месте бывшей фабрики Шлихтермана в Москве появится жилой квартал
Рядом с «Динамо» построят тренировочный комплекс с ледовой ареной
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Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»