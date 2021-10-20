«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе

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«Школа литературных практик» объявила набор на онлайн-курс по экописьму, который состоится с 1 ноября по 26 декабря.
В программу войдут 22 занятия. Их будут вести писательницы Оксана Васякина и Евгения Некрасова, поэтесса Галина Рымбу, филолог Алеся Атрощенко, журналистка Анастасия Лаукканен и другие преподавательницы.
Участники прочитают российскую и зарубежную литературу по экологии, а также узнают, как кино и современное искусство работают с природой. Кроме того, студенты посетят закрытую мусорную свалку «Кучино» и завод по переработке мусора.
В конце курса авторы опубликуют сборник экотекстов, который выйдет в издательстве «Есть смысл» фонда «Нужна помощь». Подать заявку можно до 27 октября здесь.
Источник, обложка: представители школы