обновлено15 октября 2021
Коломенского экоактивиста приговорили к одному году и трем месяцам колонии по «дадинской» статье
18 августа 2021
В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
ПРОМО
12 августа 2021
Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
Предложение дня
28 мая 2021
Запретить производить товары из материалов, которые не перерабатываются. Например, ватные палочки
27 апреля 2021
H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
9 апреля 2021
Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля
Список
5 марта 2021
Салат из одиноких бананов, свой сайгак и другие способы экологично поздравить женщин с 8 Марта
2 марта 2021