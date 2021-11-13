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На дизайн-заводе «Флакон» пройдет эко-фестиваль
13 ноября 2021

На дизайн-заводе «Флакон» пройдет эко-фестиваль

Петиция дня
26 октября 2021

Отказаться от сжигания отходов за государственные деньги

22 октября 2021

Бренд безалкогольного пива BUD Light заберет старые компьютеры на переработку

«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе
20 октября 2021

«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе

Коломенского экоактивиста приговорили к одному году и трем месяцам колонии по «дадинской» статье
обновлено15 октября 2021

Коломенского экоактивиста приговорили к одному году и трем месяцам колонии по «дадинской» статье

Акция дня
6 сентября 2021

Обменяйте мусор на билеты в кино и театр

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
18 августа 2021

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
ПРОМО
12 августа 2021

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов

Экосумки для многоразовых бутылок от «Кухни на районе» и «Цветного»
Товар дня
26 июля 2021

Экосумки для многоразовых бутылок от «Кухни на районе» и «Цветного»

Самые грязные районы России
Рейтинг
24 июня 2021

Самые грязные районы России

В Москве проведут утиную перепись
19 июня 2021

В Москве проведут утиную перепись

Предложение дня
28 мая 2021

Запретить производить товары из материалов, которые не перерабатываются. Например, ватные палочки

27 мая 2021

«Стрелка» устроит бесплатную дискуссию про экоактивизм в России

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
27 апреля 2021

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии
22 апреля 2021

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии

Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля
9 апреля 2021

Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля

6 апреля 2021

В магазинах «Перекрестка» появятся пандусы из переработанных крышек

Салат из одиноких бананов, свой сайгак и другие способы экологично поздравить женщин с 8 Марта
Список
5 марта 2021

Салат из одиноких бананов, свой сайгак и другие способы экологично поздравить женщин с 8 Марта

2 марта 2021

Svalka откроет два новых магазина на Красном Октябре и по этому случаю устроит экофестиваль

Levi’s и Ganni выпустили вторую совместную коллекцию одежды. На этот раз не для аренды, а на продажу
24 февраля 2021

Levi’s и Ganni выпустили вторую совместную коллекцию одежды. На этот раз не для аренды, а на продажу

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