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Чтобы сэкономить время в московских пунктах тестирования, можно заранее записаться онлайн на эскпресс-тест на коронавирус.
Как записаться на экспресс-тестирование:
Зайдите на сайт или в мобильное приложение «Емиас.Инфо»;
Откройте раздел «Экспресс-тестирование» и заполните заявку. Укажите личные данные и номер ОМС или СНИЛС;
После заполнения заявки у вас появится QR-код, распечатайте его или сделайте скриншот;
Предъявите QR-код в пункте тестирования вместе с паспортом. Так вам не придется дополнительно заполнять заявку на месте — это сэкономит время как и вам, так и администраторам центров.
В Москве работает 71 пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Выбрать ближайший к вам можно здесь.
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Источник: оперштаб Москвы