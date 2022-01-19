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ИнструкцияКак записаться на экспресс-тестирование на коронавирус

Чтобы сэкономить время в московских пунктах тестирования, можно заранее записаться онлайн на эскпресс-тест на коронавирус.

Как записаться на экспресс-тестирование:

Зайдите на сайт или в мобильное приложение «Емиас.Инфо»;

Откройте раздел «Экспресс-тестирование» и заполните заявку. Укажите личные данные и номер ОМС или СНИЛС;

После заполнения заявки у вас появится QR-код, распечатайте его или сделайте скриншот;

Предъявите QR-код в пункте тестирования вместе с паспортом. Так вам не придется дополнительно заполнять заявку на месте — это сэкономит время как и вам, так и администраторам центров.

В Москве работает 71 пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Выбрать ближайший к вам можно здесь.

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Источник: оперштаб Москвы

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