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Сдать елку на переработку в Москве можно с 2 января по 20 февраля
Сдать елку на переработку в Москве можно с 2 января по 20 февраля
Новости

Сдать елку на переработку в Москве можно с 2 января по 20 февраля

С 2 января по 20 февраля в Москве пройдет акция по сбору и утилизации новогодних елок «Елочный круговорот».

Елки, сосны и пихты примут бесплатно (главное, чтобы на них не было елочной мишуры и украшений). Деревья отправят на переработку, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

Выбрать удобные места приема новогодних елей или предложить свой вариант можно на сайте проекта «Активный гражданин». Всего в разных районах Москвы появятся 534 пункта, еще 11 — в парках.

Источник: сайт мэра Москвы

Обложка: Авилов Александр / Агентство «Москва»

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