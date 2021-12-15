Сдать елку на переработку в Москве можно с 2 января по 20 февраля

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С 2 января по 20 февраля в Москве пройдет акция по сбору и утилизации новогодних елок «Елочный круговорот».
Елки, сосны и пихты примут бесплатно (главное, чтобы на них не было елочной мишуры и украшений). Деревья отправят на переработку, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.
Выбрать удобные места приема новогодних елей или предложить свой вариант можно на сайте проекта «Активный гражданин». Всего в разных районах Москвы появятся 534 пункта, еще 11 — в парках.
Источник: сайт мэра Москвы