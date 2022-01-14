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Фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов» продлили до конца зимы

Зимний фестиваль света и обыкновенных чудес «Правдивые истории Заповедных кварталов» продлили до конца зимы. Об этом сообщают организаторы.

В квартале церкви Трех Святителей пройдут экскурсии-спектакли, иммерсивные и авторские прогулки, зимние усадебные игры и семейные развлечения. Вести программы будут гиды в образах почтальона, ссыльного учителя, дворника, хозяйки усадьбы и вдовы полицмейстера. Кроме того, посетители смогут согреться чаем из самовара.

Расписание экскурсий можно найти на сайте. Ранее The Village рассказывал про фестиваль.

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