Фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов» продлили до конца зимы

Купить рекламу
Зимний фестиваль света и обыкновенных чудес «Правдивые истории Заповедных кварталов» продлили до конца зимы. Об этом сообщают организаторы.
В квартале церкви Трех Святителей пройдут экскурсии-спектакли, иммерсивные и авторские прогулки, зимние усадебные игры и семейные развлечения. Вести программы будут гиды в образах почтальона, ссыльного учителя, дворника, хозяйки усадьбы и вдовы полицмейстера. Кроме того, посетители смогут согреться чаем из самовара.
Расписание экскурсий можно найти на сайте. Ранее The Village рассказывал про фестиваль.