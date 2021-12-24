Гид по зимнему фестивалю от «Заповедных кварталов» Усадебные игры, чай из самовара на шишках и утерянные рукописи Горького
Этот год оказался для города ярким на события: мы все еще продолжаем рефлексировать по поводу 800-летнего юбилея, а также Нижний принял титул «Новогодней столицы России — 2022». Насыщенная праздничная программа ожидается на самых разных городских локациях: уже мерцают световые инсталляции, по центральным улицам прошел парад с новогодними персонажами, а Дед Мороз спешит на свою ярмарочную резиденцию.
The Village Нижний Новгород публикует гид по зимнему фестивалю «Правдивые истории Заповедных кварталов», который пройдет с 25 декабря и до окончания январских каникул в квартале церкви Трех Святителей.
Этот год оказался для города ярким на события: мы все еще продолжаем рефлексировать по поводу 800-летнего юбилея, а также Нижний принял титул «Новогодней столицы России — 2022». Насыщенная праздничная программа ожидается на самых разных городских локациях: уже мерцают световые инсталляции, по центральным улицам прошел парад с новогодними персонажами, а Дед Мороз спешит на свою ярмарочную резиденцию.
The Village Нижний Новгород публикует гид по зимнему фестивалю «Правдивые истории Заповедных кварталов», который пройдет с 25 декабря до январских каникул в квартале церкви Трех Святителей.
Екатерина Оруджева
начальник проектного отдела АНО «Центр сохранения и развития исторической среды «Заповедные кварталы»
Квартал церкви Трех Святителей — особенное место в городском пространстве, где пересекаются прошлое, настоящее и будущее, и встречаются самые разные сообщества: жители квартала, волонтеры, художники и участники экскурсий. «Заповедным кварталам» — обособленному подразделению АНО «АСИРИС» хотелось сохранить момент, когда в квартале кипит жизнь, поэтому после насыщенной летней программы мы решили подготовить зимнюю. Сначала мы провели акцию «Арт-окно», благодаря которой в квартале появились новые художественные работы, а сейчас запускаем зимний фестиваль света и обыкновенных чудес «Правдивые истории Заповедных кварталов». На нем произойдет очередное преображение квартала: на улицах появится теплая новогодняя подсветка, световые льдины и скульптуры грибов — как дань традиции украшения к Новому году в прошлом, ведь раньше никаких снеговиков не строили, а были только необычные фигуры, вроде грибов, сфинксов и гусей. Кроме того, вместе с профессиональными экскурсоводами и выпускниками школы «Транслятор» мы вспоминаем истории тех, кто жил здесь на протяжении последних двухсот лет. Также на заборе появится огромная карта авторства Кати Гущиной, на которой перемешается вся жизнь квартала и его герои из разных эпох. На фестивале будет много интерактивных программ для детей: мы построим большую горку и снежную крепость, проведем усадебные игры прошлых столетий. В итоге должен состояться праздник обыкновенных чудес, а его главное условие — настроить свой внутренний свет так, чтобы сама жизнь казалась чудом.
Интерактивные программы
Программы, подготовленные вместе с выпускниками школы «Транслятор» от «Заповедных кварталов», в рамках которой участники проходили обучение профессии ведущего иммерсивных экскурсионных программ. Все костюмы персонажей интерактивного блока сшиты локальным брендом KICHKA специально для зимнего фестиваля.
◉ Интерактивная игровая программа «Усадебные игры»
В интерактивной программе каждый ребенок становится активным участником действий, которые для них разыграют двое персонажей. Первый из них — хозяйка усадьбы с корзинкой артефактов об усадебных играх, которая знает, как развлекались дети прошлого века: ловили птиц, катались с гор, воевали за снежную крепость, среди героев ее рассказа — юный Алеша Пешков. Второй персонаж — ссыльный учитель, который в ходе игры с детьми исследует разные зимние явления природы и физические процессы — например, почему скользят санки. Кроме познавательной части, детей ожидают игра в снежки и посиделки у самовара, растопленного шишками.
Расписание программы:
25 и 29 декабря — 13:00, 6 и 7 января — 12:00
◉ Интерактивная прогулка по кварталу со вдовой полицейского «Хроники в лицах»
Любителям запутанных детективных историй придется по душе прогулка вместе со вдовой полицмейстера, которая знает о скелетах в шкафах всех жителей квартала. Участникам расскажут о кражах, покушениях и курьезных случаях, которые произошли в окрестностях квартала, как с обычными карманниками и крестьянами, так и купцами с известными литераторами. Кроме интригующих историй, всех гостей прогулки в виде угощения ожидают традиционные согревающие напитки.
Расписание прогулки:
26 декабря, 4 и 7 января — 15:00, 6 января — 16:00
Иммерсивные действия
◉ Семейная интерактивная прогулка «Самые правдивые истории квартала и обыкновенное чудо»
Иммерсивная семейная сказка, действие которой разворачивается в квартале церкви Трех Святителей в компании двух проводников: хранителя квартала — дворника Савелия, который уже два столетия разговаривает с птицами, творит чудеса и знает обо всех тайнах жителей, и мальчика, который ведет участников по маршруте своей памяти. Уличный спектакль поднимает вопросы о вечных ценностях, счастье и значимости старых домов в понятной для юных зрителях форме. В финальной точке прогулки в Саду Чудес около елки с подарками участники выпьют чай из самовара на шишках, загадают желания и смогут написать новогоднее письмо: Савелию, Деду Морозу или своим родным.
Расписание прогулки:
3 января — 15:00, 17:00, 4 и 6 января — 17:00, 5,7 и 8 января — 16:00
◉ Иммерсивная авторская экскурсия «Роман в письмах или прогулка с почтальоном»
Об эпистолярной стороне жизни Нижнего расскажут на прогулке, где экскурсовод превращается в почтальона, который в 1901 году разносит письма по кварталу церкви Трех Святителей. В наушниках участников звучат ожившие письма нижегородцев XIX-XX века, из которых можно узнать о быте и современности того времени: как работала почта, как долго шли письма, кому и о чем писали жители ушедшей эпохи, а также среди отправлений встречаются поздравления с наступающим Новым годом и рождественские открытки.
Расписание прогулки:
30 декабря — 17:00, 2, 5, 7 и 9 января — 18:00
◉ Иммерсивная авторская прогулка «Тайное путешествие Леонида Андреева»
Фикшн-прогулка по Заповедным кварталам с элементами фантастики и воображения, где привычные нам улицы можно увидеть через сновидение Леонида Андреева. По легенде незадолго до смерти писателя на даче в Финляндии ему привиделся сон, который из-за революции 1917 года оказался путешествием через воронку времени. На иммерсивной прогулке Дмитрий Степанов расскажет о личности Андреева через призму истории квартала, почему и как писатель оказался на улице Короленко (в Нижнем он действительно был), и в какой реальности произошло путешествие.
Расписание прогулки:
29 декабря, 8 января — 15:00, 4 января — 16:00
Авторские экскурсии
◉ Авторская экскурсия «Рождественские истории квартала»
Новый год — самый ностальгический праздник, когда хочется вновь оказаться в беззаботном детстве: со сказками, елкой и игрушками. Без волшебства и научной фантастики экскурсия вернет участников в Нижний XIX-XX веков, где они узнают от Татьяны Нечаевой, как раньше нижегородцы готовились и отмечали новогодние праздники, что и кому дарили, как ходили в гости и как принимали визитеров. Закончится прогулка чаепитием в Саду обыкновенных чудес.
Расписание экскурсии:
29 декабря — 18:00, 2 и 9 января — 17:00
◉ Авторская экскурсия «Искусство сохраняет?»
Стрит-арт в Нижнем Новгороде стало не просто частью городского ландшафта, но и инструментом борьбы за культурное наследие. В квартале уличные художники и активисты еще с середины 2010-х годов отстаивали расселенные дома от сноса, в том числе, в рамках фестивалей, привлекая внимание к проблеме утраты истории. Исследователь уличного искусства Анна Нистратова расскажет, почему в Нижнем Новгороде такая богатая коллекция стрит-арта, как художественные практики оживляют заброшенные пространства и на что Горький и Шаляпин вдохновляют наших современников.
Расписание экскурсии:
30 декабря — 18:30, 2, 3 и 6 января — 13:30, 8 января — 13:00
◉ Авторская экскурсия «Энергия перемен: истории общественных инициатив в квартале»
Один из координаторов фестиваля «Том Сойер Фест» — Юлия Серебрякова расскажет, как общественные движения и личные гражданские инициативы сохраняли жизнь квартала в разное время. Героями экскурсии станут как Максим Горький, который вместе с Федором Шаляпиным организовал Горьковские елки для детей из бедных семей, так и советский архитектор-реставратор Святослав Агафонов, выступавший за сохранение квартала Трех Святителей, а также наши современники, которые восстанавливали деревянные дома в рамках «Том Сойер Феста».
Расписание экскурсии:
3 и 5 января — 12:00
Для участия в зимнем фестивале от «Заповедных кварталов» необходима регистрация. Программы 25 и 26 декабря пройдут в формате free donation, затем — платно.
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