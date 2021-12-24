Гид по зимнему фестивалю от «Заповедных кварталов»

Этот год оказался для города ярким на события: мы все еще продолжаем рефлексировать по поводу 800-летнего юбилея, а также Нижний принял титул «Новогодней столицы России — 2022». Насыщенная праздничная программа ожидается на самых разных городских локациях: уже мерцают световые инсталляции, по центральным улицам прошел парад с новогодними персонажами, а Дед Мороз спешит на свою ярмарочную резиденцию.

The Village Нижний Новгород публикует гид по зимнему фестивалю «Правдивые истории Заповедных кварталов», который пройдет с 25 декабря и до окончания январских каникул в квартале церкви Трех Святителей.

Этот год оказался для города ярким на события: мы все еще продолжаем рефлексировать по поводу 800-летнего юбилея, а также Нижний принял титул «Новогодней столицы России — 2022». Насыщенная праздничная программа ожидается на самых разных городских локациях: уже мерцают световые инсталляции, по центральным улицам прошел парад с новогодними персонажами, а Дед Мороз спешит на свою ярмарочную резиденцию.

The Village Нижний Новгород публикует гид по зимнему фестивалю «Правдивые истории Заповедных кварталов», который пройдет с 25 декабря до январских каникул в квартале церкви Трех Святителей.