Суд прекратил 91 дело о дорожных штрафах Филиппа Киркорова

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Обновление
14 декабря
Таганский суд прекратил 91 дело о штрафах ГИБДД артиста Филиппа Киркорова, так как они уже были оплачены.
Певцу Филиппу Киркорову грозит административный арест из-за неоплаченных штрафов от ГИБДД, сообщили в пресс-службе Таганского суда.
На Киркорова составили 90 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок). Возможное наказание — штраф в двукратном размере от неуплаченного, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Заседание состоится 14 декабря.
«Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — сказал адвокат певца Александр Добровинский.
Источник: Московские суды, «РБК»
Обложка: Okras / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0)