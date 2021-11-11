обновлено14 июня 2021
Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги. Против нее возбудили два уголовных дела
обновлено11 февраля 2021
Рэпер Слава КПСС проведет под стражей сутки вместо 7 дней. Его арестовали за фразу про клитор на акции за Навального
обновлено6 февраля 2021
В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа охраняли «Свободу» на снегу. Одну участницу ждет суд
Цитата дня
4 февраля 2021
«Я чувствую себя свободным человеком» — Алексей Навальный после суда, где его приговорили почти к трем годам колонии
обновлено4 февраля 2021
Перед центром в Сахарове выросла большая очередь на передачи. К полудню в ней стояли больше сотни человек
обновлено8 февраля 2021
Суд отпустил сотрудника детского хосписа «Дом с маяком». Ранее его арестовали на 15 суток
2 февраля 2021
Суд арестовал на 10 суток продюсера «РБК» Сергея Бобрика. За то, что он был рядом с акцией протеста
2 февраля 2021
В Москве на десять суток арестовали корреспондента Ивана Клейменова. Полиция била его электрошокером
1 февраля 2021
Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали суммарно на 39 суток
24 декабря 2020
Сергея Удальцова арестовали на 10 суток. Летом он заявил, что не признает итоги голосования по поправкам в Конституцию
обновлено30 апреля 2021