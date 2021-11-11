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11 ноября 2021

В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ и МГУ

Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене
обновлено7 октября 2021

Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Фильм «Проекта» об Иване Сафронове, который ровно год сидит в СИЗО
Видео дня
7 июля 2021

Фильм «Проекта» об Иване Сафронове, который ровно год сидит в СИЗО

Ивану Сафронову продлили арест по делу о госизмене до 7 января
обновлено4 октября 2021

Ивану Сафронову продлили арест по делу о госизмене до 7 января

обновлено14 июня 2021

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги. Против нее возбудили два уголовных дела

22 апреля 2021

В Петербурге назначили первый административный арест после акции 21 апреля

Рэпер Слава КПСС проведет под стражей сутки вместо 7 дней. Его арестовали за фразу про клитор на акции за Навального
обновлено11 февраля 2021

Рэпер Слава КПСС проведет под стражей сутки вместо 7 дней. Его арестовали за фразу про клитор на акции за Навального

В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа охраняли «Свободу» на снегу. Одну участницу ждет суд
обновлено6 февраля 2021

В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа охраняли «Свободу» на снегу. Одну участницу ждет суд

«Я чувствую себя свободным человеком» — Алексей Навальный после суда, где его приговорили почти к трем годам колонии
Цитата дня
4 февраля 2021

«Я чувствую себя свободным человеком» — Алексей Навальный после суда, где его приговорили почти к трем годам колонии

Перед центром в Сахарове выросла большая очередь на передачи. К полудню в ней стояли больше сотни человек
обновлено4 февраля 2021

Перед центром в Сахарове выросла большая очередь на передачи. К полудню в ней стояли больше сотни человек

обновлено8 февраля 2021

Суд отпустил сотрудника детского хосписа «Дом с маяком». Ранее его арестовали на 15 суток

обновлено4 февраля 2021

Автобусы с арестованными из-за митингов с ночи стоят у центра в Сахарове

2 февраля 2021

Суд арестовал на 10 суток продюсера «РБК» Сергея Бобрика. За то, что он был рядом с акцией протеста

2 февраля 2021

В Москве на десять суток арестовали корреспондента Ивана Клейменова. Полиция била его электрошокером

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали суммарно на 39 суток
1 февраля 2021

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали суммарно на 39 суток

28 января 2021

Суд признал законным арест Алексея Навального. Он останется под стражей до 15 февраля

Цифра дня
25 января 2021

Сколько человек арестовали в Москве из-за митинга в поддержку Навального

24 декабря 2020

Сергея Удальцова арестовали на 10 суток. Летом он заявил, что не признает итоги голосования по поправкам в Конституцию

Суд до 7 июля продлил арест Ивана Сафронова. К этому моменту он будет в СИЗО «Лефортово» больше года
обновлено30 апреля 2021

Суд до 7 июля продлил арест Ивана Сафронова. К этому моменту он будет в СИЗО «Лефортово» больше года

Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год
15 сентября 2020

Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год

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