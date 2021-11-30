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Владимир Путин — о фокусах в Конституции и возможном переизбрании в 2024 году
Владимир Путин — о фокусах в Конституции и возможном переизбрании в 2024 году
Новости

Цитата дняВладимир Путин — о фокусах в Конституции и возможном переизбрании в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока еще не определился, будет ли переизбираться на новый срок в 2024 году.

Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на еще один срок. Я сам пока не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию [в стране], этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году».

Владимир Путин

Президент России

В июле 2020 года прошло голосование за новую Конституцию. В апреле 2021-го Путин утвердил поправки, которые позволяют ему оставаться бессменным президентом России аж до 2036 года.

Источник: «Ведомости»

Обложка: сайт президента

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