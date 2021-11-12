Мосгорсуд утвердил замену условного срока Любови Соболь на реальный

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Обновление
1 июня, 15:01
Московский городской суд утвердил Любови Соболь шесть месяцев колонии по «санитарному делу» (ч. 4 ст. 33, ч. 1 статьи 236 УК).
Обновление
Любови Соболь заменили исправительные работы на реальные по делу о проникновении в жилище сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.
ФСИН потребовала заменить соратнице Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы на реальные.
Речь идет о наказании, которое назначили Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. В суде пояснили, что требование возникло в связи «с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».
В апреле 2021 года Любовь Соболь признали виновной по «квартирному делу». Ее приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10 % ее зарплаты в доход государства. В августе стало известно, что Соболь уехала из России.
Источник: «РИА Новости»
Обложка: Любовь Соболь