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ФСИН потребовала заменить Любови Соболь условные исправительные работы на реальные
12 ноября 2021

ФСИН потребовала заменить Любови Соболь условные исправительные работы на реальные

Против Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина
27 октября 2021

Против Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина

Любовь Соболь объявили в розыск
21 октября 2021

Любовь Соболь объявили в розыск

8 августа 2021

Любовь Соболь уехала из России

Любовь Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»
3 августа 2021

Любовь Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Для Любови Соболь запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу»
28 июля 2021

Для Любови Соболь запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу»

Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией
14 июня 2021

Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией

обновлено4 июня 2021

Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям (такой статус грозит ФБК)

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей после ее участия в эфире «Эха Москвы» перед акцией 21 апреля
26 апреля 2021

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей после ее участия в эфире «Эха Москвы» перед акцией 21 апреля

Любовь Соболь признали виновной по «квартирному делу». Ее приговорили к году исправительных работ
15 апреля 2021

Любовь Соболь признали виновной по «квартирному делу». Ее приговорили к году исправительных работ

Суд взыскал с Любови Соболь 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Пригожина о защите чести
6 апреля 2021

Суд взыскал с Любови Соболь 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Пригожина о защите чести

31 марта 2021

Штабу Любови Соболь отказались согласовывать пикеты в поддержку ее избирательной кампании

Любови Соболь, находящейся под домашним арестом, разрешили посещать храм и водить дочь в школу
26 марта 2021

Любови Соболь, находящейся под домашним арестом, разрешили посещать храм и водить дочь в школу

10 марта 2021

Правозащитные организации потребовали от ООН остановить уголовное преследование Любови Соболь

4 февраля 2021

Любовь Соболь оштрафовали за сопротивление полиции во Внукове. Она ездила туда встречать Навального

24 января 2021

Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей

22 января 2021

Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей

Любови Соболь предъявили обвинение по статье о незаконном проникновении в жилище
обновлено11 февраля 2021

Любови Соболь предъявили обвинение по статье о незаконном проникновении в жилище

обновлено27 декабря 2020

Против Любови Соболь возбудили уголовное дело. После допроса ее задержали на двое суток

23 декабря 2020

Любовь Соболь оштрафовали за сопротивление полиции. До этого ее задержали у дома вероятного отравителя Навального

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