14 июня 2021
Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией
обновлено4 июня 2021
Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям (такой статус грозит ФБК)
26 апреля 2021
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей после ее участия в эфире «Эха Москвы» перед акцией 21 апреля
15 апреля 2021
Любовь Соболь признали виновной по «квартирному делу». Ее приговорили к году исправительных работ
6 апреля 2021
Суд взыскал с Любови Соболь 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Пригожина о защите чести
31 марта 2021
Штабу Любови Соболь отказались согласовывать пикеты в поддержку ее избирательной кампании
26 марта 2021
Любови Соболь, находящейся под домашним арестом, разрешили посещать храм и водить дочь в школу
10 марта 2021
Правозащитные организации потребовали от ООН остановить уголовное преследование Любови Соболь
4 февраля 2021
Любовь Соболь оштрафовали за сопротивление полиции во Внукове. Она ездила туда встречать Навального
обновлено11 февраля 2021
Любови Соболь предъявили обвинение по статье о незаконном проникновении в жилище
обновлено27 декабря 2020