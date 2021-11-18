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«Гараж» покажет ретроспективу французского режиссера Алена Кавалье
«Гараж» покажет ретроспективу французского режиссера Алена Кавалье
Новости

«Гараж» покажет ретроспективу французского режиссера Алена Кавалье

В субботу, 20 ноября, в лектории Музея «Гараж» состоится мини-ретроспектива режиссера Алена Кавалье в честь его 90-летия.

В программе — объединенные в трилогию картины «Этот автоответчик не принимает сообщения» (1978), «Встреча» (1996) и «Кинолюбитель» (2005), а также короткометражная работа «Святые места» (2007).

Кинопоказы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами (не забудьте взять с собой QR-код и оригинал паспорта). Уточнить расписание и купить билеты можно здесь.

Источник, обложка: пресс-служба «Гаража»

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