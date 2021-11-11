Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью
«Гараж» проведет цикл онлайн-дискуссий о прошлом в искусстве
«Гараж» первым покажет фильмы «Кинотавра»
«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы
ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
Список
Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen
Товар дня
Книга про режиссера Аббаса Киаростами от музея «Гараж»
Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников
В «Гараже» пройдет концерт авангардного кооператива «Техно-Поэзия». Будет водевиль про апокалипсис!
Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере
Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов
Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
MIEFF и «Гараж» открыли прием заявок на участие в кинолаборатории
Видео дня
Певица Муся Тотибадзе на раскопках в сай-фай-ролике «Гаража»
Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
В Garage Screen покажут «Планету» — ироничный докуфикшн с «Сандэнса»
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»
В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой