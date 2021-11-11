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Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью
11 ноября 2021

Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью

«Гараж» проведет цикл онлайн-дискуссий о прошлом в искусстве
27 октября 2021

«Гараж» проведет цикл онлайн-дискуссий о прошлом в искусстве

«Гараж» первым покажет фильмы «Кинотавра»
26 сентября 2021

«Гараж» первым покажет фильмы «Кинотавра»

«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы
20 сентября 2021

«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
16 сентября 2021

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
6 сентября 2021

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen
Список
5 августа 2021

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen

Книга про режиссера Аббаса Киаростами от музея «Гараж»
Товар дня
2 августа 2021

Книга про режиссера Аббаса Киаростами от музея «Гараж»

Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников
23 июля 2021

Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников

В «Гараже» пройдет концерт авангардного кооператива «Техно-Поэзия». Будет водевиль про апокалипсис!
16 июля 2021

В «Гараже» пройдет концерт авангардного кооператива «Техно-Поэзия». Будет водевиль про апокалипсис!

Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере
14 июля 2021

Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов
9 июля 2021

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
6 июля 2021

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами

MIEFF и «Гараж» открыли прием заявок на участие в кинолаборатории
5 июля 2021

MIEFF и «Гараж» открыли прием заявок на участие в кинолаборатории

Певица Муся Тотибадзе на раскопках в сай-фай-ролике «Гаража»
Видео дня
1 июля 2021

Певица Муся Тотибадзе на раскопках в сай-фай-ролике «Гаража»

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
25 июня 2021

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии

В Garage Screen покажут «Планету» — ироничный докуфикшн с «Сандэнса»
17 июня 2021

В Garage Screen покажут «Планету» — ироничный докуфикшн с «Сандэнса»

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
8 июня 2021

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»
30 мая 2021

«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»

В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой
26 мая 2021

В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой

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