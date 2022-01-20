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РейтингСамые дорогие квартиры Москвы

«Ведомости» составили рейтинг 100 самых дорогих квартир Москвы, оформленных в собственность в 2021 году.

Общая стоимость апартаментов в топе составляет 46 миллиардов рублей, а квадратный метр оценивается от 600 тысяч до 3,9 миллиона рублей.

10 самых дорогих квартир в Москве

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 Адрес, владелецЦена в рублях
ЖК «Пречистенка 13», Ольга Михельсон2,2 млрд
Гостиница «Украина», Анвар Абдуллаев1,7 млрд
ЖК «Гранатный палас», Дмитрий Десятников1,2 млрд
Гостиница «Москва», Алексей Инкин1,2 млрд
ЖК Noble Row, «Газпромбанк – Управление активами»1 млрд
ЖК «Гранатный, 6» , Алексей Марченко925 млн
«Клубный дом в Газетном», Дмитрий Усатов650 млн
ЖК «Малая Бронная 15», Анастасия Игнатова570 млн
«Имперский дом», Николай Сапожников545 млн
ЖК «Гранатный, 6», Вадим Вершинин540 млн

На первом месте — пентхаус с мансардой в ЖК «Пречистенка 13» площадью 1 035 квадратных метров. Квартира зарегистрирована на Ольгу Михельсон. По данным СМИ, она является второй женой председателя правления газодобывающей компании «Новатэк» Леонида Михельсона. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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Источник: «Ведомости»

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