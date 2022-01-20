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«Ведомости» составили рейтинг 100 самых дорогих квартир Москвы, оформленных в собственность в 2021 году.
Общая стоимость апартаментов в топе составляет 46 миллиардов рублей, а квадратный метр оценивается от 600 тысяч до 3,9 миллиона рублей.
↔ Просмотр таблицы
|Адрес, владелец
|Цена в рублях
|ЖК «Пречистенка 13», Ольга Михельсон
|2,2 млрд
|Гостиница «Украина», Анвар Абдуллаев
|1,7 млрд
|ЖК «Гранатный палас», Дмитрий Десятников
|1,2 млрд
|Гостиница «Москва», Алексей Инкин
|1,2 млрд
|ЖК Noble Row, «Газпромбанк – Управление активами»
|1 млрд
|ЖК «Гранатный, 6» , Алексей Марченко
|925 млн
|«Клубный дом в Газетном», Дмитрий Усатов
|650 млн
|ЖК «Малая Бронная 15», Анастасия Игнатова
|570 млн
|«Имперский дом», Николай Сапожников
|545 млн
|ЖК «Гранатный, 6», Вадим Вершинин
|540 млн
На первом месте — пентхаус с мансардой в ЖК «Пречистенка 13» площадью 1 035 квадратных метров. Квартира зарегистрирована на Ольгу Михельсон. По данным СМИ, она является второй женой председателя правления газодобывающей компании «Новатэк» Леонида Михельсона. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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Источник: «Ведомости»