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Рейтинг
2021-10-13T19:31:54.000+03:00
13 октября 2021
Самые матерящиеся города России
Рейтинг
2021-09-02T10:13:21.000+03:00
2 сентября 2021
Лучшие российские вузы по версии британского журнала Times Higher Education
Рейтинг
2021-08-25T09:51:00.000+03:00
25 августа 2021
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки
2021-08-07T14:08:39.000+03:00
7 августа 2021
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет
Рейтинг
2021-07-28T10:54:38.000+03:00
28 июля 2021
Моргенштерн и Бузова — самые успешные звезды России
Рейтинг
2021-07-19T17:29:42.000+03:00
19 июля 2021
Самые скачиваемые приложения в России
Рейтинг
2021-03-17T16:48:14.000+03:00
17 марта 2021
Самые популярные поэты у россиян по версии MyBook
Рейтинг
2021-01-13T13:39:55.000+03:00
13 января 2021
Самые востребованные категории профессий на Avito в 2020 году
Рейтинг
2021-01-12T13:19:13.000+03:00
12 января 2021
Самые популярные статьи 2020 года на «Википедии»
Рейтинг
2021-01-02T14:19:05.000+03:00
2 января 2021
«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России
Рейтинг
2020-12-29T12:01:57.000+03:00
29 декабря 2020
«Полка»: Главные русские книги XXI века
Рейтинг
2020-12-25T14:34:52.000+03:00
25 декабря 2020
Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»
Рейтинг
2020-12-24T14:09:01.000+03:00
24 декабря 2020
Лучшие зарубежные фильмы по версии 19 ресурсов
Рейтинг
2020-12-20T12:26:57.000+03:00
20 декабря 2020
Самые желанные подарки на Новый год для россиян
Рейтинг
2020-12-15T17:35:11.000+03:00
15 декабря 2020
Самые популярные подкасты этого года от «Яндекс.Музыки»
Рейтинг
2020-12-07T15:44:29.000+03:00
7 декабря 2020
Самые популярные видео на YouTube в 2020 году
Рейтинг
2020-12-03T15:49:47.000+03:00
3 декабря 2020
Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music
Рейтинг
2020-12-02T15:11:25.000+03:00
2 декабря 2020
Самые популярные приложения для iPhone в России
Рейтинг
2020-12-02T12:06:41.000+03:00
2 декабря 2020
Самые покупаемые книги десятилетия в России
Рейтинг
2020-11-24T11:07:13.000+03:00
24 ноября 2020
Лучшие работодатели России от Forbes
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