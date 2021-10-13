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Рейтинг
13 октября 2021

Самые матерящиеся города России

Лучшие российские вузы по версии британского журнала Times Higher Education
Рейтинг
2 сентября 2021

Лучшие российские вузы по версии британского журнала Times Higher Education

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки
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25 августа 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки

7 августа 2021

Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет

Моргенштерн и Бузова — самые успешные звезды России
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28 июля 2021

Моргенштерн и Бузова — самые успешные звезды России

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19 июля 2021

Самые скачиваемые приложения в России

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17 марта 2021

Самые популярные поэты у россиян по версии MyBook

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13 января 2021

Самые востребованные категории профессий на Avito в 2020 году

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12 января 2021

Самые популярные статьи 2020 года на «Википедии»

«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России
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2 января 2021

«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России

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29 декабря 2020

«Полка»: Главные русские книги XXI века

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»
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25 декабря 2020

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»

Лучшие зарубежные фильмы по версии 19 ресурсов
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24 декабря 2020

Лучшие зарубежные фильмы по версии 19 ресурсов

Рейтинг
20 декабря 2020

Самые желанные подарки на Новый год для россиян

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15 декабря 2020

Самые популярные подкасты этого года от «Яндекс.Музыки»

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7 декабря 2020

Самые популярные видео на YouTube в 2020 году

Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music
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3 декабря 2020

Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music

Рейтинг
2 декабря 2020

Самые популярные приложения для iPhone в России

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2 декабря 2020

Самые покупаемые книги десятилетия в России

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24 ноября 2020

Лучшие работодатели России от Forbes

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