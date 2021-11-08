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В ближайшие дни москвичей ждет гололедица
В ближайшие дни москвичей ждет гололедица
Новости

ПрогнозВ ближайшие дни москвичей ждет гололедица

Москва ноябрьская: из-за сильной гололедицы с 04:00 9 ноября до 04:00 11 ноября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

В связи с ожидаемой гололедицей в центре «Фобос» призывают автомобилистов отказаться от поездок на летней резине — качество дорог резко ухудшится.

Кроме того, до вечера вторника 9 ноября в Москве и Подмосковье также ожидается сильный ветер.

Чтобы утеплиться к зиме, The Village собрал самые актуальные свитеры и кардиганы сезона.

Источник: Гидрометцентр

Фотографии: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

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