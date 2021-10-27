Пора утепляться: Где покупать свитеры и кардиганы

Ранняя осень в этом году — хороший повод уже сейчас пересмотреть свои запасы трикотажа: шерстяных свитеров и кашемировых водолазок, кардиганов и жилетов. Недостающие вещи даже сейчас, во время локдауна, можно заказать онлайн — а после снятия ограничений отыскать в магазинах, винтажных лавках и секонд-хендах. Или даже заполучить бесплатно на одном из дружеских свопов — решать вам.

А мы выбрали 30 мужских и женских свитеров и кардиганов, на которые точно стоит обратить внимание этой осенью и зимой.

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