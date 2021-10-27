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Гид The Village27 октября 2021

Пора утепляться: Где покупать свитеры и кардиганы

Пора утепляться: Где покупать свитеры и кардиганы

Ранняя осень в этом году — хороший повод уже сейчас пересмотреть свои запасы трикотажа: шерстяных свитеров и кашемировых водолазок, кардиганов и жилетов. Недостающие вещи даже сейчас, во время локдауна, можно заказать онлайн — а после снятия ограничений отыскать в магазинах, винтажных лавках и секонд-хендах. Или даже заполучить бесплатно на одном из дружеских свопов — решать вам.

А мы выбрали 30 мужских и женских свитеров и кардиганов, на которые точно стоит обратить внимание этой осенью и зимой.

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Свитеры

Никаких ограничений по части теплого трикотажа этой осенью и зимой у дизайнеров нет. Одни бренды перевыпускают классические однотонные модели из шерсти и кашемира, другие экспериментируют с гранжевыми дырками, спущенными петлями и зацепками — ищите в коллекциях Acne Studios и Ugly Sweaters Club.

Как и летом, актуальной остается техника кроше и вещи, связанные из разноцветных квадратов — такое ищите у & Other Stories. Классику в самых разных оттенках — по традиции у Uniqlo, а жизнерадостную полоску и клетку — у Benetton. Сложные модели с рюшами, рельефными вставками и цветными нитками этой осенью показали Uterque, Vereja и Zara.

Другие заметные хиты этой осени — свитеры-кейпы, модели с хитро скроенными, широкими рукавами, а также однотонные оверсайз-варианты с воротником-поло (найдутся у Mango и российской марки Ushatava).

Кардиганы

Кардиганы тоже не оставляют своих позиций — классический предмет гардероба вашего дедушки перекочевал на подиумы и рейлы магазинов еще пару лет назад. Этой осенью разнообразие моделей достигло своего пика — шведский масс-маркет от H& M до Arket предлагает уютные макси-модели до пят; у Uniqlo и Zara можно найти мягкие оверсайз-модели с V-образным вырезом, которые можно носить на голое тело, а Reserved и & Other Stories предлагают кардиганы с крупными аппликациями и узорами. Еще один хит — не самый теплый, но эффектный кардиган-«шторка» с разрезами на груди. Такую модель этим летом показали Jacquemus, а к осени подхватил и масс-маркет.

Среди ключевых мужских моделей — гипер объемные пушистые кардиганы, которые удобно носить с рубашкой или футболкой, и версии с принтами и узорами.

Фотографии: 1—Mango,  2—Code7,  3— Uniqlo,  4— km20,  5—HM,  6— Brandshop,   7—Stories, 8—Oktyabrskateshop,  9—Mirstores,  10—Zara, 11— Arket, 12—Uterque,  13—Weekday, 14—Ushatava, 15—Benetton, 16—Uniqlo, 17—Oktyabrskateshop, 18—Stories, 19—Reserved, 20—Uterque, 21—Acnestudios, 22— Benetton, 23—Monki, 24—Lime,  25—Zara.

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