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Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, а Meta — на 1,9 миллиарда рублей

обновлено24 декабря 2021

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Суд в Москве оштрафовал компанию Meta (так раньше назывался Facebook) на 1,9 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.

Московский суд оштрафовал компанию Google более чем на 7 миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.

Это не первый раз, когда Google штрафуют в России, — за неудаление запрещенной информации корпорация потеряла более 32 миллионов рублей.

Однако впервые российский суд наложил на IT-компанию оборотный штраф, то есть рассчитанный от выручки компании.

Источник: пресс-служба судов

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