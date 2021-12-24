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Суд в Москве оштрафовал компанию Meta (так раньше назывался Facebook) на 1,9 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.
Московский суд оштрафовал компанию Google более чем на 7 миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.
Это не первый раз, когда Google штрафуют в России, — за неудаление запрещенной информации корпорация потеряла более 32 миллионов рублей.
Однако впервые российский суд наложил на IT-компанию оборотный штраф, то есть рассчитанный от выручки компании.
Источник: пресс-служба судов