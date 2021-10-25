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Цифра дня
25 октября 2021

Cколько всего штрафов заплатила компания Google из-за запрещенного контента

Цифра дня
11 октября 2021

Сколько раз российские власти просили Google о блокировке контента за последние 10 лет

обновлено18 сентября 2021

Роскомнадзор потребовал от Google и YouTube удалить списки кандидатов «Умного голосования»

обновлено9 октября 2021

Google вернул приложение «Навальный» в магазин приложений

обновлено14 сентября 2021

Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»

16 августа 2021

Google может перестать удалять запрещенный контент в России из-за иска «Царьграда»

23 июня 2021

Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт «Умного голосования»

обновлено27 мая 2021

РКН пригрозил замедлить Google, если компания за сутки не удалит весь запрещенный контент. Теперь ведомство передумало

24 мая 2021

Google подал иск к Роскомнадзору из-за блокировок роликов о митингах на YouTube

10 марта 2021

Вслед за госсайтами сбои случились в работе Google, YouTube, «Яндексе» и МТС

Ссылка дня
4 марта 2021

Платформа Google «Стань успешной» с карьерными советами и образовательными бизнес-курсами

обновлено14 декабря 2020

В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта

Итоги года от Google — коронавирус, Жванецкий, пожары, Камчатка. И все под песню «Ветер перемен»
Видео дня
9 декабря 2020

Итоги года от Google — коронавирус, Жванецкий, пожары, Камчатка. И все под песню «Ветер перемен»

Список
9 декабря 2020

Слова, значение которых россияне чаще всего гуглили в 2020 году

8 декабря 2020

Google запустила в России подписку на приложения и игры

16 октября 2020

Карты Google начнут показывать загруженность кафе и магазинов

Ссылка дня
15 октября 2020

Бесплатный курс для бизнесменов-зумеров

Ссылка дня
10 октября 2020

Онлайн-курс от Google для тех, кто ищет работу

2 октября 2020

В «Google Картах» теперь можно построить маршрут в дополненной реальности

30 сентября 2020

Разработчикам приложений для Google Play запретят принимать платежи в обход магазина. За такую же схему критикуют Apple

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