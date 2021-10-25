Цифра дня
Cколько всего штрафов заплатила компания Google из-за запрещенного контента
Цифра дня
Сколько раз российские власти просили Google о блокировке контента за последние 10 лет
Роскомнадзор потребовал от Google и YouTube удалить списки кандидатов «Умного голосования»
Google вернул приложение «Навальный» в магазин приложений
Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»
Google может перестать удалять запрещенный контент в России из-за иска «Царьграда»
Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт «Умного голосования»
РКН пригрозил замедлить Google, если компания за сутки не удалит весь запрещенный
контент. Теперь ведомство передумало
Google подал иск к Роскомнадзору из-за блокировок роликов о митингах на YouTube
Вслед за госсайтами сбои случились в работе Google, YouTube, «Яндексе» и МТС
Ссылка дня
Платформа Google «Стань успешной» с карьерными советами и образовательными бизнес-курсами
В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта
Видео дня
Итоги года от Google — коронавирус, Жванецкий, пожары, Камчатка. И все под песню «Ветер перемен»
Список
Слова, значение которых россияне чаще всего гуглили в 2020 году
Google запустила в России подписку на приложения и игры
Карты Google начнут показывать загруженность кафе и магазинов
Ссылка дня
Бесплатный курс для бизнесменов-зумеров
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Онлайн-курс от Google для тех, кто ищет работу
В «Google Картах» теперь можно построить маршрут в дополненной реальности
Разработчикам приложений для Google Play запретят принимать платежи в обход магазина. За такую же схему критикуют Apple