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Комитет «Гражданское содействие» хотят выселить из помещения
Комитет «Гражданское содействие» хотят выселить из помещения
Новости

Комитет «Гражданское содействие» хотят выселить из помещения

Комитету «Гражданское содействие»* грозит выселение из помещения на Олимпийском проспекте, в котором организация базируется с 2012 года.

Сегодня комитету пришло уведомление от Департамента городского имущества города Москвы о расторжении договора безвозмездного пользования, несмотря на то, что документ бессрочный.

В тексте договора не объясняется, в чем причина его расторжения. В «Гражданском содействии» говорят, что их попросили съехать в течение 30 дней.

Представители комитета не знают, почему их выселяют, но предполагают, что такое решние может быть связано с ликвидацией «Международного Мемориала»* (некоторые проекты комитет делал при поддержке «Мемориала»).

Светлана Ганнушкина

Председатель Комитета «Гражданское содействие»

Помещение нам дали по распоряжению президента в 2012 году. Мне лично звонили, просили выбрать место, им нужно было скорее отчитаться перед властями. Через 5 лет я писала и спрашивала, как продлить договор на помещение. Мне объяснили, что поскольку ни одна из сторон не желает прерывать соглашение, то оно автоматически продлевается.

Сегодня мы получили приказ о выселении. О причинах ничего не известно — депимущества молчит. Хотя мы и так понимаем, в чем дело. Сегодня ликвидировали «Международный Мемориал», завтра ликвидируют правозащитный центр. Гражданское общество планомерно уничтожается у нас на глазах весь последний год, все в одном ключе.

*Власти считают организации иностранными агентами.

Источник: The Village

Фотографии: «Гражданское содействие»

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