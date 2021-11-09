Ссылка дня
Сбор средств на помощь афганцам в России
Товар дня
Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину
Кафе от «Ночлежки» откроется в Бертгольд Центре
Чек в «Яндексе» можно будет округлить в пользу благотворительных фондов
16 библиотек Петербурга организовали благотворительный марафон «Книга за корм»
Бренд Berhasm пожертвует треть прибыли с продажи футболок в «Насилию.нет»
Видео дня
Никита Кукушкин в костюме хлеба — для проекта «Помощи» и «Перекрестка»
Во «ВКонтакте» теперь можно сделать пожертвование в фонды помощи животным
Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров
Ссылка дня
Сайт «Круче Мороза», который помогает выбрать правильные подарки для детей-сирот
H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского
В «Яндекс Go» теперь можно округлить цену поездки на такси в большую сторону. Разница пойдет на благотворительность
Ссылка дня
«Душа с душою говорит» — проект, в котором художники дарят картины домам престарелых
Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»
ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов
Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
Фонд «Вера» приглашает присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
«Как пить дать»: «Ночлежка» начала сбор питьевой воды для бездомных петербуржцев
Ссылка дня
Благотворительный проект «Хвостатые обещания»
Клиенты «Тинькофф» смогут регулярно жертвовать свой кешбэк на благотворительность