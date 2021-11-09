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Ссылка дня
9 ноября 2021

Сбор средств на помощь афганцам в России

Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину
Товар дня
4 ноября 2021

Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину

11 октября 2021

Кафе от «Ночлежки» откроется в Бертгольд Центре

11 августа 2021

Чек в «Яндексе» можно будет округлить в пользу благотворительных фондов

9 августа 2021

16 библиотек Петербурга организовали благотворительный марафон «Книга за корм»

Бренд Berhasm пожертвует треть прибыли с продажи футболок в «Насилию.нет»
23 июля 2021

Бренд Berhasm пожертвует треть прибыли с продажи футболок в «Насилию.нет»

Никита Кукушкин в костюме хлеба — для проекта «Помощи» и «Перекрестка»
Видео дня
20 июля 2021

Никита Кукушкин в костюме хлеба — для проекта «Помощи» и «Перекрестка»

13 июля 2021

Во «ВКонтакте» теперь можно сделать пожертвование в фонды помощи животным

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров
28 декабря 2020

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров

Ссылка дня
27 декабря 2020

Сайт «Круче Мороза», который помогает выбрать правильные подарки для детей-сирот

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского
14 декабря 2020

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского

В «Яндекс Go» теперь можно округлить цену поездки на такси в большую сторону. Разница пойдет на благотворительность
1 декабря 2020

В «Яндекс Go» теперь можно округлить цену поездки на такси в большую сторону. Разница пойдет на благотворительность

Ссылка дня
3 ноября 2020

«Душа с душою говорит» — проект, в котором художники дарят картины домам престарелых

31 октября 2020

Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»

17 сентября 2020

ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

19 августа 2020

Фонд «Вера» приглашает присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

18 августа 2020

«Как пить дать»: «Ночлежка» начала сбор питьевой воды для бездомных петербуржцев

Благотворительный проект «Хвостатые обещания»
Ссылка дня
13 августа 2020

Благотворительный проект «Хвостатые обещания»

4 августа 2020

Клиенты «Тинькофф» смогут регулярно жертвовать свой кешбэк на благотворительность