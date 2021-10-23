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Минздрав разрешил одновременно делать прививку «Спутником Лайт» и от гриппа

обновлено27 октября 2021

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27 октября

Минздрав разрешил одновременно прививаться «Спутником Лайт» и вакциной против гриппа. Ранее ведомство одобрило только «Спутник V».

Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Препараты нужно вводить в разные части тела (например, в левое и правое плечо), отметил Кузнецов. Он добавил, что это должно сделать вакцинацию более удобной для граждан.

«Взаимодействие „Спутника V“ с вакциной для профилактики гриппа изучено, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении», — сказал Кузнецов.

Источник: Минздрав, «Интерфакс»

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