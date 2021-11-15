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Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию
Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию
Новости

Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию

В H&M Home появилась новогодняя коллекция товаров для дома и интерьера. Она уже доступна в магазинах марки и на сайте.

Все вещи коллекции выполнены в светлых и традиционных красных оттенках. Среди товаров — скатерть с рождественскими орнаментами, фарфоровая посуда, эклектичные подсвечники и канделябры, а также атласные ленты для декора и большая бумажная звезда.

Также в новогодней капсуле в этом году много свечей с тадиционными рождественскими ароматами — сосны, корицы и цитруса.

Источник, фотографии: пресс-служба H&M

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