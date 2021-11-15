Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию
Arket откроет осенью первый магазин в России
H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
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Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
H&M перезапустит систему по сбору ненужной одежды в России. В 2020 году стало известно, что не все вещи перерабатываются
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Футболка H&M со снимком «Свобода» от фотографа Emmie America
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На российский H&M завели уголовное дело о неуплате пошлин на 3 миллиарда рублей
H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд
H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee
В H&M на Тверской можно будет украсить пижаму вышивкой со своими инициалами
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H&M Home откроет три концепт-стора в России
Weekday, Monki и & Other Stories запускают онлайн-магазины в России. Наконец-то!