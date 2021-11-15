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Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию
15 ноября 2021

Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию

19 мая 2021

Arket откроет осенью первый магазин в России

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
27 апреля 2021

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
Галерея
21 апреля 2021

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве

15 марта 2021

H&M перезапустит систему по сбору ненужной одежды в России. В 2020 году стало известно, что не все вещи перерабатываются

Футболка H&M со снимком «Свобода» от фотографа Emmie America
Товар дня
обновлено19 февраля 2021

Футболка H&M со снимком «Свобода» от фотографа Emmie America

15 февраля 2021

H&M в мобильном приложении покажет спектакль в честь новой коллекции. В нем сыграют Александр Гудков и Дарья Мороз

9 февраля 2021

На российский H&M завели уголовное дело о неуплате пошлин на 3 миллиарда рублей

H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд
26 января 2021

H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд

H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee
20 января 2021

H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee

20 декабря 2020

В H&M на Тверской можно будет украсить пижаму вышивкой со своими инициалами

4 октября 2020

H&M выпустит коллаборацию с женой Ника Кейва

2 октября 2020

H&M Home откроет три концепт-стора в России

1 октября 2020

Weekday, Monki и & Other Stories запускают онлайн-магазины в России. Наконец-то!