Юрий Хованский снялся на фоне «Крестов» для рекламы MDK

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Блогер Юрий Хованский, недавно освободившийся из СИЗО, попал на обложку сообщества MDK во «ВКонтакте».
На фото Хованский держит в одной руке пачку сигарет «Беломорканал». Пользователи Twitter увидели в этом отсылку к анекдоту Сергея Довлатова, в котором герой, возвращаясь из Канады в СССР, обещает прислать своему другу фото с пачкой «Беломорканала», если на родине дела у него «пойдут худо». Приехав в СССР, он получил несколько лет колонии за дезертирство.
Когда было сделано фото, MDK не уточняет. При этом Хованскому запрещено общаться со СМИ до 8 февраля по решению суда. В июне 2021 года Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте» и признали экстремистом. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.
С июня по декабрь 2021 года Хованский отбывал арест в СИЗО «Кресты» в Петербурге. Именно это здание находится за спиной блогера на фотографии для MDK. The Village рассказывал о том, как устроено самое большое СИЗО в Европе.
Источник: MDK