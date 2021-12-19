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«Художественный» устроит новогодний кинофестиваль
«Художественный» устроит новогодний кинофестиваль
Новости

«Художественный» устроит новогодний кинофестиваль

Кинотеатр «Художественный» отметит Новый год и Рождество кинофестивалем, который пройдет с с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Откроется фестиваль специальным показом комедии «Чего хочет Слава?» — фильма о том, что нужно нести ответственность за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.

Также в программе — «Светлое Рождество» от режиссера «Касабланки» Майкла Кертица, «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры и многие другие классические картины.

Посмотреть полную программу фестиваля и купить билеты на показы можно на сайте кинотеатра.

Источник, фотографии: пресс-служба «Художественного»

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