«Художественный» устроит новогодний кинофестиваль

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Кинотеатр «Художественный» отметит Новый год и Рождество кинофестивалем, который пройдет с с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
Откроется фестиваль специальным показом комедии «Чего хочет Слава?» — фильма о том, что нужно нести ответственность за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.
Также в программе — «Светлое Рождество» от режиссера «Касабланки» Майкла Кертица, «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры и многие другие классические картины.
Посмотреть полную программу фестиваля и купить билеты на показы можно на сайте кинотеатра.
Источник, фотографии: пресс-служба «Художественного»