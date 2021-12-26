6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Hyundai подарит билеты на «Человека-Паука» за подписку на уникальный автомобиль
Hyundai подарит билеты на «Человека-Паука» за подписку на уникальный автомобиль
Новости

Hyundai подарит билеты на «Человека-Паука» за подписку на уникальный автомобиль

Сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility подарит билеты на сеанс фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» за аренду машины.

К премьере фильма в парке подписки на автомобиль Hyundai Mobility появился новый кроссовер Hyundai Tucson в тематической оклейке.

До 10 января можно взять машину в Москве по тарифам Country (посуточная подписка от одного дня) и Travel (подписка на месяц). К подписке прилагаются два билета в кино.

После оформления автомобиль можно забрать с парковки дилерского центра. В подписку включены страховки ОСАГО и КАСКО, транспортный налог, техническое обслуживание и экстренная помощь на дороге.

Источник, фотографии: пресс-служба Hyundai

скопировать ссылку

Тэги

Юрию Хованскому продлили меру пресечения до 8 февраля 2022 года
обновлено30 декабря 2021

Юрию Хованскому продлили меру пресечения до 8 февраля 2022 года

хочу ещё материалов
Закрыть