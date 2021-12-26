Hyundai подарит билеты на «Человека-Паука» за подписку на уникальный автомобиль

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Сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility подарит билеты на сеанс фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» за аренду машины.
К премьере фильма в парке подписки на автомобиль Hyundai Mobility появился новый кроссовер Hyundai Tucson в тематической оклейке.
До 10 января можно взять машину в Москве по тарифам Country (посуточная подписка от одного дня) и Travel (подписка на месяц). К подписке прилагаются два билета в кино.
После оформления автомобиль можно забрать с парковки дилерского центра. В подписку включены страховки ОСАГО и КАСКО, транспортный налог, техническое обслуживание и экстренная помощь на дороге.
Источник, фотографии: пресс-служба Hyundai