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Хорошие новости для всех любителей белых стеллажей: IKEA не планирует повышать цены в России в 2022 году.
Ранее компания заявила, что из-за проблем с поставками она повысит цены по всему миру в следующем году. Теперь оказалось, что в российском регионе нет таких проблем: IKEA локализовала половину производства и запустила доставку товаров из Азии не по океану, а по суше. Именно поэтому кардинального роста цен в России не планируется.
Однако пока что представители IKEA не могут дать точный прогноз на 2022 год. «У нас нет какого-то иммунитета от внешних факторов, мы будем ориентироваться по ситуации», — гендиректор российского отделения компании Понтус Эрнтелл.
Источник: ТАСС