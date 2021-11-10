IKEA не планирует повышать цены в России
Угроза
IKEA предупредила о дефиците товаров до середины 2022 года
IKEA заявила, что не покупает незаконную древесину уже полгода
Ozon доставит жителям регионов России товары от IKEA
IKEA перешла на электронные чеки. Теперь система работает во всех магазинах России
IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью
IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
IKEA выпустит новый коллаб с современными художниками. На этот раз они осмысляют грань между искусством и дизайном
В Москве появится третья дизайн-студия IKEA. На этот раз в торговом центре «Щелковский»
IKEA перестанет выпускать бумажный каталог. Он издавался почти 70 лет
IKEA будет выкупать мебель у покупателей вместо «черной пятницы»
Товар дня
Домашний текстиль от студентов центра «Антон тут рядом» в «IKEA Парнас»
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Генератор воспоминаний, который поможет выбрать аромат для дома от IKEA
IKEA откроет на Невском флагманскую дизайн-студию. Здесь можно будет посмотреть решения для обустройства дома