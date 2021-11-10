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10 ноября 2021

IKEA не планирует повышать цены в России

Угроза
15 октября 2021

IKEA предупредила о дефиците товаров до середины 2022 года

обновлено22 июля 2021

IKEA заявила, что не покупает незаконную древесину уже полгода

25 июня 2021

Ozon доставит жителям регионов России товары от IKEA

10 июня 2021

IKEA перешла на электронные чеки. Теперь система работает во всех магазинах России

IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью
20 мая 2021

IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
29 апреля 2021

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве

IKEA выпустит новый коллаб с современными художниками. На этот раз они осмысляют грань между искусством и дизайном
17 марта 2021

IKEA выпустит новый коллаб с современными художниками. На этот раз они осмысляют грань между искусством и дизайном

4 марта 2021

В Москве появится третья дизайн-студия IKEA. На этот раз в торговом центре «Щелковский»

8 декабря 2020

IKEA перестанет выпускать бумажный каталог. Он издавался почти 70 лет

25 ноября 2020

IKEA будет выкупать мебель у покупателей вместо «черной пятницы»

Домашний текстиль от студентов центра «Антон тут рядом» в «IKEA Парнас»
Товар дня
6 ноября 2020

Домашний текстиль от студентов центра «Антон тут рядом» в «IKEA Парнас»

Генератор воспоминаний, который поможет выбрать аромат для дома от IKEA
Ссылка дня
6 ноября 2020

Генератор воспоминаний, который поможет выбрать аромат для дома от IKEA

23 сентября 2020

IKEA откроет на Невском флагманскую дизайн-студию. Здесь можно будет посмотреть решения для обустройства дома