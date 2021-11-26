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В «Иллюзионе» обсудят архивное кино и реставрацию фильмов
В «Иллюзионе» обсудят архивное кино и реставрацию фильмов
Новости

В «Иллюзионе» обсудят архивное кино и реставрацию фильмов

В воскресенье, 28 ноября, в «Иллюзионе» пройдет конференция «Архивное кино. Этика реставрации и реконструкции». Вход свободный, по предварительной регистрации.

Встреча начнется в 14:30. Реставраторы, архивисты и киноведы обсудят, как можно восстанавливать изображение в кино, чем отличаются реставрации от реконструкции, а также нужно ли вмешиваться в оригинальное произведение.

Среди участников — историк кино Наум Клейман, реставраторы Николай Майоров и Сергей Рожков, старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк, директор киноархива Югославской Кинотеки Александр Эрдельянович и другие эксперты.

Источник: пресс-служба «Иллюзиона»

Обложка: «Иллюзион»

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