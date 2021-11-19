Оперштаб: Коллективный иммунитет к ковиду в России превысил 50 %

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составил 50,2 %, сообщил оперштаб. Прививку первым компонентом вакцины от ковида сделали 66,4 миллиона человек, двумя компонентами — 58,7 миллиона.
Есть также регионы-лидеры, где этот показатель выше 60 %. Это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, Московская, Белгородская, Мурманская области, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа.
Ранее Роспотребнадзор говорил, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса в России необходимо привить не менее 80 % взрослого населения.
Источник: ТАСС