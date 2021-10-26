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Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным

Индекс лояльности клиентов к «Почте России» впервые стал положительным, следует из летнего исследования 2021 года компании Magram Market Research.

Количество лояльных пользователей среди физических лиц выросло до 45 %, среди бизнес-клиентов — до 39 %. Выше всего клиенты почты оценивают работу мобильного приложения и сайта, сервисы по доставке посылок на дом и покупке розничных товаров в отделениях.

Негативно клиенты «Почты России» относятся к очередям в отделениях и длительным срокам доставки. Всего в опросе участвовали более шести тысяч человек и более двух тысяч компаний.

Источник: Почта России

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