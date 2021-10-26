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2021-10-26T13:17:26.000+03:00
26 октября 2021
Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным
2021-10-25T10:46:22.000+03:00
25 октября 2021
«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»
2020-12-14T15:14:03.000+03:00
обновлено
14 декабря 2020
В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта
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