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26 октября 2021

Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным

25 октября 2021

«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»

обновлено14 декабря 2020

В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта