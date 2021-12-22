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Новости

Журналистов трех СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Журналистов «Дождя»*, «Медузы»* и «Радио Свобода»* аккредитовали на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря.

Всего в списке аккредитованных журналистов 507 человек. Причем этом году на пресс-конференцию Путина не было свободной аккредитации — Кремль сам выбирал, какие СМИ туда пригласить.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже говорил, что на мероприятие позовут журналистов СМИ, признанных иностранными агентами. «Но не всех, конечно, их же много, иноагентов», — заявил тогда он.

*Власти считают эти СМИ иностранными агентами.

Источник: сайт Кремля

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