«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом
18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ
Госзакупка дня
Система мониторинга запрещенного контента в СМИ и соцсетях за 58,5 миллиона рублей
В Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку СМИ-иноагентов
Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал акцию против закона об иноагентах
Галерея
Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах
Ссылка дня
Агрегатор СМИ-иноагентов с единой плашкой и лентой новостей
Сотрудника RT, который вышел на пикеты против давления на СМИ, отпустили из полиции
Цитата дня
«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes
Издание VTimes закроется из-за включения в список иностранных агентов
Предложение дня
Отменить отчеты об иностранном финансировании для государственных СМИ
Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести трансляции с митингов
Депутаты хотят обязать СМИ делать пометки о том, что террористические организации запрещены
После обновления закона об иноагентах на СМИ составили первые восемь протоколов о правонарушении
Ссылка дня
«Утопия» — независимое СМИ центра «Насилию.нет»
Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за цензуру российских СМИ
Сервис дня
Ресурс Fakecheck для защиты людей от фейков в интернете
Reuters: Журналистам госканалов предложили первыми привиться от коронавируса. Они отказались
Заблокированный сайт The Village Беларусь временно сменил домен
Обложка дня
Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation