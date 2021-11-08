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8 ноября 2021

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

29 октября 2021

18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

Госзакупка дня
15 сентября 2021

Система мониторинга запрещенного контента в СМИ и соцсетях за 58,5 миллиона рублей

8 сентября 2021

В Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку СМИ-иноагентов

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал акцию против закона об иноагентах
8 сентября 2021

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал акцию против закона об иноагентах

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах
Галерея
4 сентября 2021

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах

Ссылка дня
28 августа 2021

Агрегатор СМИ-иноагентов с единой плашкой и лентой новостей

Сотрудника RT, который вышел на пикеты против давления на СМИ, отпустили из полиции
обновлено23 августа 2021

Сотрудника RT, который вышел на пикеты против давления на СМИ, отпустили из полиции

«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes
Цитата дня
4 июня 2021

«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes

3 июня 2021

Издание VTimes закроется из-за включения в список иностранных агентов

Предложение дня
25 мая 2021

Отменить отчеты об иностранном финансировании для государственных СМИ

24 мая 2021

Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести трансляции с митингов

21 января 2021

Депутаты хотят обязать СМИ делать пометки о том, что террористические организации запрещены

12 января 2021

После обновления закона об иноагентах на СМИ составили первые восемь протоколов о правонарушении

Ссылка дня
7 декабря 2020

«Утопия» — независимое СМИ центра «Насилию.нет»

обновлено30 декабря 2020

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за цензуру российских СМИ

Сервис дня
19 октября 2020

Ресурс Fakecheck для защиты людей от фейков в интернете

3 октября 2020

Reuters: Журналистам госканалов предложили первыми привиться от коронавируса. Они отказались

обновлено14 августа 2020

Заблокированный сайт The Village Беларусь временно сменил домен

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation
Обложка дня
12 августа 2020

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation

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