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Instagram вернет хронологическую ленту постов

Глава Instagram Адам Моссери пообещал вернуть хронологическую ленту постов в соцсети вместо алгоритмической. Об этом сообщает TechCrunch.

По словам Моссери, ленту планируют запустить в первом квартале 2022 года. Глава соцсети добавил, что пользователи смогут сделать выбор — переключиться на новую версию или остаться на старой.

Кроме того, Instagram добавит функцию «Избранное». Она позволит выбирать профили, которые будут показываться в новостной ленте первыми.

Instagram запустил новый алгоритм формирования ленты в начале 2016 года. Пользователям стали показывать посты, которые соцсеть считает наиболее подходящими по интересам.

Источник: TechCrunch

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