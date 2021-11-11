30 апреля 2021
Аккаунту издания «Проект» в инстаграме присвоили статус умершего человека. Теперь там нельзя публиковать посты
5 апреля 2021
Instagram запустит онлайн-шоу о ментальном здоровье. В нем психотерапевты расскажут, как помочь себе в разных ситуациях
22 марта 2021
Instagram позволит продавать товары через публикации в России. И больше никаких «отправили в директ» на вопрос о цене!
19 марта 2021
В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой. Пользователи также жалуются на проблемы у МТС и «Ростелеком»
17 марта 2021
Instagram запретит взрослым пользователям писать подросткам. Они смогут общаться, только если подписаны друг на друга
10 марта 2021
Facebook запустил «облегченный» Instagram. В нем — все, к чему мы привыкли, но без рекламы и масок
4 марта 2021
Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов, которые мемами пытались отвлечь россиян от протестных акций
2 марта 2021
В инстаграме появились «комнаты». Теперь прямые эфиры смогут вести до четырех человек одновременно
10 февраля 2021