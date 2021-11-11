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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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11 ноября 2021

Instagram будет предлагать пользователям отдохнуть от соцсети

28 октября 2021

Instagram разрешил всем пользователям прикреплять гиперссылки в сторис

5 октября 2021

Facebook, Instagram и WhatsApp заработали после шестичасового сбоя

28 июля 2021

Instagram сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет

Музыка в сториз и сервис для роликов: Instagram и Facebook запустили новые функции
22 июня 2021

Музыка в сториз и сервис для роликов: Instagram и Facebook запустили новые функции

30 апреля 2021

Аккаунту издания «Проект» в инстаграме присвоили статус умершего человека. Теперь там нельзя публиковать посты

5 апреля 2021

Instagram запустит онлайн-шоу о ментальном здоровье. В нем психотерапевты расскажут, как помочь себе в разных ситуациях

обновлено30 марта 2021

В работе Instagram произошел сбой. О неполадках сообщают пользователи Android

22 марта 2021

Instagram позволит продавать товары через публикации в России. И больше никаких «отправили в директ» на вопрос о цене!

19 марта 2021

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой. Пользователи также жалуются на проблемы у МТС и «Ростелеком»

17 марта 2021

Instagram запретит взрослым пользователям писать подросткам. Они смогут общаться, только если подписаны друг на друга

10 марта 2021

Facebook запустил «облегченный» Instagram. В нем — все, к чему мы привыкли, но без рекламы и масок

4 марта 2021

Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов, которые мемами пытались отвлечь россиян от протестных акций

2 марта 2021

В инстаграме появились «комнаты». Теперь прямые эфиры смогут вести до четырех человек одновременно

12 февраля 2021

Instagram начнет удалять аккаунты за оскорбления в директе

10 февраля 2021

Пользователи инстаграма жалуются на частые попытки взломов. Компания расследует подозрительную активность

26 января 2021

В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел сбой

3 декабря 2020

Facebook и Instagram будут удалять фейки о микрочипах в вакцинах от COVID-19

17 ноября 2020

В Twitter появятся флиты. Это аналог сторис в Instagram

11 ноября 2020

Instagram выпустил путеводители о проблемах домашнего насилия и буллинга во время пандемии

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