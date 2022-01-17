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Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере
Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере
Новости

Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере

У России появится морское сообщение с Израилем. Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на круизном лайнере Astoria Grande.

Первый круиз отправится в Израиль 5 марта. Стоимость тура будет начинаться от 1 274 евро (примерно 111 тысяч рублей) с человека. Лайнер будет совершать поездки круглогодично.

В рамках первого двухнедельного маршрута туристы смогут посетить сразу несколько городов разных стран, среди которых крупнейший порт Израиля — Хайфа.

Для круизов судно Astoria Grande отремонтировали: обновили интерьер кают, а также общественных зон.

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Источник: пресс-служба Министерства туризма Израиля

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