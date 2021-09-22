Предложение дня
Продавать вакцинные туры за границу
Израиль разрешил приезжать группам туристов
Список
Куда москвичи поедут путешествовать на поездах этой осенью
Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V»
Болгария отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
Венгрия разрешила въезд привитым россиянам
Гонконг увеличил срок карантина для прибывающих из России
Опрос
Жители каких городов России хотели бы видеть больше туристов в своих регионах
Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году
Прогноз
Италия запланировала открыть границы для российских туристов летом 2021 года
Израиль разрешил въезд для групп привитых от коронавируса туристов с 23 мая
Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся от коронавируса туристов
Кипр изменил правила въезда для туристов. Теперь нужен пропуск с ПЦР-тестом или прививкой
Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних каникул
Ссылка дня
Чат-бот для путешествий по России от Facebook
«Победа» запустила распродажу билетов по России
Цифра дня
Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов
Черногория разрешила въезд россиянам
Совет дня
Не покупать билеты за рубеж заранее
Цифра дня
Сколько денег туриндустрия потеряла из-за коронавируса