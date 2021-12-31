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Сайт «ОВД-Инфо» заблокировали из-за статей о «Хизб ут-Тахрир», «Свидетелях Иеговы» и зимних протестах

Луховицкий районный суд опубликовал решение, на основании которого был заблокирован сайт правозащитной организации «ОВД-Инфо»*.

Прична блокировки в «систематическом размещении» на сайте и в соцсетях «ОВД-Инфо» информации, направленной на «оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений» и формирующей у читателей «мотивацию и готовность» к участию в «мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

В частности, суд выделяет материалы о «Хизб ут-Тахрир»**, «Свидетелях Иеговы»***, зимних акциях протеста в поддержку Алексея Навального, уголовных делах из-за высказываний по поводу теракта в архангельском отделе ФСБ и «украинских террористах».

*Власти считают организацию иностранным агентом.

**Организация признана террористической в России и запрещена.

*** Организация признана в России экстремистской и запрещена.

Источник: Луховицкий районный суд

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