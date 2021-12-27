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Журналисты, которых признали иноагентами, должны нести уголовную ответственность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Если мое мнение хотите знать, этих продажных «иностранных агентов» нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики
В начале декабря проект «ОВД Инфо»* передал в Госдуму петицию с требованием отменить закон об иноагентах. Документ подписали 260 тысяч человек.
В реестре Минюста более 100 журналистов и организаций. The Village говорил с теми, кого внесли в список иноагентов, об их самочувствии, эмиграции и работе.
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник: «РИА Новости»
Обложка: сайт Кремля