11 марта, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер
Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер
Новости

Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер

Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс от журналиста Илья Бера «Как распознать фейки».

В программе — пять серий по 15-20 минут, в которых главред сайта «Проверено.медиа» Бер рассказывает о лжеэкспертах, псевдонауке, мистификациях, теориях заговора, ложных цитатах и фактчекинге. Посмотреть видеокурс можно по ссылке.

«Как читать медиа» — проект Гете-Института в Москве и портала Colta.ru. На сайте публикуют тексты, интервью, подкасты и видеоуроки о медиаграмотности в цифровом мире.

Источник, обложка: представители «Как читать медиа»

скопировать ссылку

Тэги

29 октября 2021

В Москве откроются первые курсы программирования для женщин

хочу ещё материалов
Закрыть