Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер

Купить рекламу
Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс от журналиста Илья Бера «Как распознать фейки».
В программе — пять серий по 15-20 минут, в которых главред сайта «Проверено.медиа» Бер рассказывает о лжеэкспертах, псевдонауке, мистификациях, теориях заговора, ложных цитатах и фактчекинге. Посмотреть видеокурс можно по ссылке.
«Как читать медиа» — проект Гете-Института в Москве и портала Colta.ru. На сайте публикуют тексты, интервью, подкасты и видеоуроки о медиаграмотности в цифровом мире.
Источник, обложка: представители «Как читать медиа»